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Веб-студия "LIDER"
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Создание сайтов в Казани - надежные решения

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Валидный программный код, никаких шаблонов, быстрая загрузка, улучшение показателя юзабилити.
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Минимум скриптов, отсутствие обмена с сервером с помощью языка программирования PHP, использования баз данных. Только HTML 5.0 и спецификации CSS3.
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Первые места в поиске
В топ органической выдачи выводятся все конверсионные запросы, доля задействованного семантического ядра 100%.
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Выгода:
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  • Высокая скорость работы.
  • Посетители веб-сайта становятся клиентами.
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Система отзывов
В Интернете размещается информация о компании, доверие потенциальных покупателей – реальный рост продаж на 30%.
Требования поисковых систем
Валидный программный код, никаких шаблонов, быстрая загрузка, улучшение показателя юзабилити.
Высокая скорость работы.
Минимум скриптов, отсутствие обмена с сервером с помощью языка программирования PHP, использования баз данных. Только HTML 5.0 и спецификации CSS3.
Продающий веб-дизайн
Конкретика предложений, простота восприятия, эргономичность, практичность и удобство юзабилити для пользователей.
Первые места в поиске
В топ органической выдачи выводятся все конверсионные запросы, доля задействованного семантического ядра 100%.
Для бизнеса
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  • Срок работ: 11 дней
  • Цена: 37 000 р.
Развернуть тариф Подробности
Цель проекта:
  • Новые заказы из Интернета.
  • Доверить веб-студии подготовку текстов.
  • Стабильное будущее бизнеса.
  • Получить на 50% больше заказов.
  • Охватить 100% целевой аудитории.
Свойства:
Close
Выгода:
  • Первые места в поиске, прибыльная реклама.
  • Высокая скорость.
  • Получаете покупателей.
  • Увеличение скорости раскрутки на 20%.
  • На 50% больше заказов.
  • Доверие клиентов.
Подробнее о тарифе
×
Система отзывов
В Интернете размещается информация о компании, доверие потенциальных покупателей – реальный рост продаж на 30%.
Требования поисковых систем
Валидный программный код, никаких шаблонов, быстрая загрузка, улучшение показателя юзабилити.
Высокая скорость работы.
Минимум скриптов, отсутствие обмена с сервером с помощью языка программирования PHP, использования баз данных. Только HTML 5.0 и спецификации CSS3.
Продающий веб-дизайн
Конкретика предложений, простота восприятия, эргономичность, практичность и удобство юзабилити для пользователей.
Первые места в поиске
В топ органической выдачи выводятся все конверсионные запросы, доля задействованного семантического ядра 100%.
Создание сайта в Казани - стабильность в Настоящем и успех в Будущем!
Наши преимущества
Скорость загрузки
скорость загрузки сайта
  • Ничего лишнего.
  • Быстрая работа.
  • Адаптивный дизайн.
Отзывы о компании
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  • Высокий уровень доверия.
Грамотный дизайн
безопасность работы сайта
  • Конкретика предложений.
  • Конверсия +30%.
  • Эргономичность.

Создали сайт - что дальше?

Нужны клиенты? Заказывайте услугу продвижения!
Ваши предложения будут на первых местах в поиске, где их увидят!
Создание сайта в Казани рекомендованного Яндекс/Google.
В услугу продвижения входит:
  • Вывод проекта по всем конверсионным запросам на первые позиции в органической выдаче. + 30% сетевого трафика.
  • 90% крупных заказов по ключевым словам из семантического ядра. Крупные фирмы не кликают по рекламе, в ней полно мошенников.
  • Настройка и ведение Яндекс.Директ/Google Ads. Клиенты сразу после старта!
  • Полное обслуживание и ведение веб-сайта. Развитие, обновление.
Цена: 5 400 р. в месяц. Приняли решение? Звоните: +7(918)561-07-85!
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  • Например "pochta@yandex.ru"


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Сроки разработки сайта
  • Разработка сайта в Казани от веб-студии «Lider» фиксирована по времени и цене. Вы получаете полностью готовый и настроенный ресурс в срок от 3 до 11 дней.
  • Получение первых клиентов – через месяц с помощью контекстной рекламы.Ждать не придется! Это самый эффективный инструмент. Нужны не заходы, нужны продажи!
  • Сроки раскрутки web-сайта в Казани – от 6 месяцев. Отказываться от 30-40% клиентов сосредоточившись на Яндекс.Директ/Google Ads – ошибочное решение. Очень многие принципиально не кликают по рекламным блокам, плюс цена клика постоянно растет, что создает значительные риски.
Схема работы
  • Заказы из интернет-магазина выгодны предельно низкой ценой. Нет офиса, сотрудников, арендной платы и коммунальных платежей. Это современный формат работы – удаленно.
  • Обговариваем детали бизнес-проекта. Цели, тематика, объясняем тонкости процесса. Все сроки и цены как на изготовление сайта в Казани, так и его продвижение прописаны в договоре.
  • Заказчик присылает на e-mail gosseo@mail.ru информацию.
  • Специалисты создают продающий дизайн, дающий максимум.
  • Утверждается макет дизайна, 3-11 дней и Вы получаете готовый продукт.
Стратегия развития
  • Без верного развития первые места в органической выдаче недостижимы. Особенно это критично в первые пол года. Создание стратегии.
  • Динамичные обновления, поведенческие факторы, аналитика – ключ к успеху.
  • Открыть веб-сайт – значит сделать бизнес современным. Величина целевого трафика влияет на количество заказов. Цель – раскрутка всего семантического ядра.
  • Профессиональный директолог настроит эффективную рекламу приносящую постоянный доход.
  • Анализ Яндекс.Метрики обеспечит рост прибыли с помощью инструментов интернет-маркетинга.
Подробности о раскрутке web-сайта
  • Семантическое ядро, каждая страница имеет свой ключевой запрос, каждая страница приводит своих клиентов, чем больше веб-страниц тем больше заказов. Создание чистого SEO.
  • Первые места в поиске. Именно они принесут заказы. Это 30% трафика и 90% крупных заказов от больших компаний, так как крупные фирмы из-за опасности наткнуться на мошенника не работают с рекламой.
  • Ведение контекстной рекламы. Бюджет на Яндекс.Директ и Google Ads обязателен. Во многих тематиках очекнь эффективна РСЯ, с использование таргета целевой аудитории. Мы сделаем бюджет минимальным 1000 - 5000, вместо 6-10 тысяч, и приведем в разы больше клиентов.
  • Защиту от скликивания. Вы платите за каждый клик, а кто будет кликать не важно. Без помощи специалистов все деньги уйдут в пустоту. Мы выявим скликивание и заблокируем конкурентов.
  • Обновление веб-сайта, добавление новых страниц. Зачем Вам эти заботы? Каждый должен заниматься своим делом, мы выполним все работы с сайтом.
  • Обслуживание проекта. Техподдержка, валидация кода, решение вопросов с хостингом, корректировка дизайн для улучшения юзабилити.
  • Работа с отзывами в Интернете. Хотите продавать? Нужно позаботиться о положительных отзывах с помощью крауд-маркетинга.
Схема работы веб-студии "LIDER" в Казани
Определение задач
Утверждение дизайна
Подготовка данных
Заключение договора
Разработка сайта

Цели создания сайтов

Создание сайта в Казани требует обсуждения на первом этапе. Какие задачи планирует решить, каких целей достичь. Как правило данный вопрос ставит в тупик. Все как бы подразумевается само собой, главное web-сайт и все сразу будет. Так это не работает. Хотите клиентов - необходима раскрутка и вложение в Яндекс.Директ или Google Ads, создание полноценного бизнеса. Какие цели интересны Вам?
Стратегия развития: каждый ключевой запрос приводит свою целевую аудиторию

Главное в разработке сайта

Создание сайтов в Казани от команды, которая занимается практическим решением вопросов раскрутки бизнеса и получения дополнительного источника дохода по любым тематикам - под ключ. Наше главное отличие состоит в том, что мы предлагаем создание качественных сайтов для продвижения, то есть специализируемся для решения конкретной цели в минимальные сроки. SEO является лишь инструментом получения бизнесом прибыли из Интернета, а не самоцелью, потому что не менее важны интернет-маркетинг, реклама и другие услуги. Заказать недорого в Казани создание интернет сайта под ключ - это современный подход. Двойной приток клиентов: Прибыль бизнеса в Интернете напрямую зависит от продвижения, как основного источника получения клиентов при минимальных затратах. Хотите получать клиентов - стоит заказать разработку сайта в Казани, создание стратегии развития. Регистрация веб-сайта в каталогах будет для Вас бонусом.

Цена создания сайтов

Цены на разработку сайтов в Казани от веб-студии «Лидер» фиксированные и они исключительно такие, какие и обозначены в каждом тарифе. Низкие они или высокие мы предоставляем судить клиентам, однако именно за такое вознаграждение готовы выполнить качественную работу и предоставить отличный результат, не раз уже подтвержденный на практике. В стоимость каждого тарифа включены все расходы, они соотносятся с затратами времени, сил и знаний. Мы обязуемся сделать сайт современный, уникальный, с авторским дизайном. С полным спектром обслуживания, развития и дальнейшего сопровождения бизнеса в Интернете. В цену услуг включена раскрутка конверсионных запросов и ведение РСЯ, Яндекс.Директ/Google Ads профессиональным директологом. Обеспечна поддержка одной из ведущих веб-студий страны. Веб-студия «LIDER» занимается комплексной работой и обладает опытом решения самых сложных задач на пути достижения максимально возможного результата.
Дополнительные услуги в Казани веб-студии "LIDER"
SMM раскрутка
Аудит проекта
Интернет-маркетинг
Крауд-маркетинг
Разработка логотипа

Юзабилити.

Для эффективных продаж большое значение имеет юзабилити веб-сайта и каждой посадочной страницы в частности. Совокупность ключевых слов, выведенных в ТОП поисковых систем, составляет семантическое ядро. Это сетевой трафик из органической выдачи. Чем больше конверсионных запросов раскручено тем больше показатели заходов, однако наличие целевого трафика лишь часть задачи. Пользователь открывший страницу web-сайта должен сделать покупку, а вот на это и влияет удобство пользования и навигации, то есть юзабилити.

Поведенческие факторы

Ключевой анализ качества ресурса и бизнеса в Интернете. Он определяет конверсию, и состоит из ряда важнейших составляющих. Поведенческие факторы это:

Эргономика

Структура web-сайта должна отвечать интересам маркетинга, то есть продавать, наиболее эффективно взаимодействуя с пользователем.

SSL, хостинг, доменное имя.

Требования Яндекс/Google к современным веб-ресурсам касаются наличия SSL сертификата. Он должен подключаться после создания сайта и его регистрации, с тем чтобы сразу осуществить переезд на протокол HTTPS. Существуют алгоритмы поисковых систем, которые понижают позиции при ранжировании в органической выдаче ресурсов оставшихся на не безопасном протоколе HTTP. Кроме того ряд браузеров предупреждают об этом пользователей, что негативно влияет и на поведенческие факторы и на сетевой трафик и на конверсию. Получать сертификат SSL стоит на хостинге, его минимальная стоимость 3000 рублей. По степени надежности они делятся на: OV средний уровень, DV минимальная надежность, проверка доменного имени. EV высший, зеленый уровень надежности. Полная проверка фирмы.

Хостинг

Сервер, где в системе Интернета размещаются файлы веб-сайта, и где с помощью системы адресов DNS его смогут находить все желающие. Влияет на скорость работы, а значит и на ранжирование. Быстродействие техподдержки и надежность – вот приоритетные факторы при выборе. Хостинги подразделяются на:

Домен

Доменное имя изменить нельзя. Название сайта стоит выбрать прежде чем заказать его создание. Краткость и содержание в имени ключевого слова приветствуется. Домен помогает в конверсии, брендировании, количестве прямых заходов и вернувшихся покупателей.
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